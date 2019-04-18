أحدث ظهور لـ عاصي الحلاني في النادي الرياضي – بالصور

متابعة بتجــــــــــــــرد: شارك فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الجمهور ومحبّيه بصور جديدة له من النادي الرياضي حيث يقوم بتمارينه اليومية المعتادة.
وظهر عاصي الحلاني في اللقطات التي نشرها عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي بكامل لياقته البدنية، فنالت الصور عشرات آلاف الإعجابات من متابعيه.
وكان عاصي الحلاني قد صوّر الحلقة الختامية من برنامج “كاربول كاريوكي” في الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر عرضها قريبًا.
تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية “شو بخاف عليكي” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
على صعيد آخر، يواصل عاصي الحلاني حاليًا العمل على ألبومه الجديد والمرتقب طرحه في موسم صيف 2019 على أن يصدر قريبًا أوّل أغنية منه.
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