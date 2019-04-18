العائلة الملكية البريطانية تبحث عن بستاني للعيش في قصر باكنغهام.. وبهذا الراتب

متابعة بتجــــــــــــرد: أتاح قصر باكنغهام فرصة للتقدّم الى وظيفة جديدة لدى العائلة المالكة، من خلال العمل كبستاني ضمن فريق صيانة الحدائق، والمرشح الناجح “سيساعد في ضمان الحفاظ على الحدائق الملكية والمناطق المحيطة بقصر باكنغهام وقصر سانت جيمس بمستوى استثنائي”.

وشرح البيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم القصر، أن الراتب المعروض لهذه الوظيفة يعتمد على الخبرة، ويبدأ من 18 ألف جنيه إسترليني سنوياً أي ما يقارب 23 ألف دولار أو حوالي 90 دولاراً في اليوم، مقابل العمل خمسة أيام في الأسبوع.

كما تؤمّن الوظيفة، السكن في قصر باكنغهام، جميع الوجبات، بالإضافة إلى مساهمة صاحب العمل بنسبة 15 في المئة من راتب التقاعد.

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أما بالنسبة لبقية المزايا، سيحصل العامل على 30 يوم عطلة مدفوعة في السنة بما فيها العطل الرسمية، بالإضافة الى دورات تدريبية وتطويرية، وما تسميه العائلة المالكة “مجموعة من المرافق الترفيهية”.

ومتطلبات العمل هي رعاية مروج الموقع التي تبلغ مساحتها 40 فدانًا وتزيينها، بالإضافة إلى زراعة مزروعات جديدة في الحدائق والتأكد من أنها تبدو جميلة لسنوات قادمة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على وظيفة بستاني في قصر باكينغهام، أن يكون شخصاً “يهدف إلى الكمال” ولديه شغف بالبستنة، كما ان يكون حاصلاً على الحد الأدنى من التأهيل كشهادةHorticulture أو ما شابه ذلك بالإضافة إلى خبرة في تشغيل مجموعة واسعة من آلات الحدائق بما في ذلك الشاحنات الكبيرة.