مطعم يبتكر طبقًا جديدًا على إسم محمد صلاح! – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: أطلق مطعم في مدينة دبلن الأيرلندية إسم لاعب كرة القدم المصري لاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على أحد أطباقه.
وقد قام المسؤولون في مطعم “ذا لايت هاوس” بابتكار طبق سلطة جديد، يحمل اسم “مو صلاح”، ثمنه 10 يورو ومكوّن من الجريب فروت، القرع المحمص، بذور زهرة دوار الشمس، الفجل، الأوراق الخضراء وجبنة الموزاريلا.
إشارة الى أن صلاح قد أبهر مؤخرًا عشاق كرة القدم من خلال تسجيله هدفًا من تسديدة صاروخية في مرمى تشيلسي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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