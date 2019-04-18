بعد اتهامه لها باختلاق إصابتها بالسرطان..المحكمة تغرم مدير أعمال النجمة التركية الشهيرة

متابعة بتجــــــــــرد: فازت النجمة التركية توبا ألتينتوب في القضية التي رفعتها ضد مدير أعمالها، والذي اتهمها باختلاق إصابتها بالسرطان.

ورفعت النجمة دعوى قضائية على أوغور تركمان حيث تمت معاقبته بتسديد ٢١٠٠ ليرة كغرامة. وكانت توبا قد أعلنت أثناء طلاقها من المطرب الشهير رفعت الرومان عن إصابتها بمرض السرطان الليمفاوي.

وبعد تصريح النجمة قال أوغور تركمان الذي عرف نفسه بأنه مدير أعمال توبا من خلال إحدى قنوات التلفزيون: “لقد اختلقت إصابتها بالسرطان لزيادة مبيعات ألبومها الجديد وتعزيز أرباحها”.

وبحسب جريدة “الصباح” التركية، تقدمت النجمة بشكوى إلى النائب العام ضد أوغور تركمان، حيث اعترف المتهم بأنه مذنب وطلب الصلح معها، لكن النجمة لم تقبل بذلك ورفعت دعوى ضده بتهمة التشهير بسمعتها.

يذكر أن النجمة التركية أصدرت أكثر من ألبوم غنائي أهمها، “لالا” و”أقول لك”، كما خاضت تجربة التمثيل أيضًا ولها أعمال فنية أهمها “سجننا” و”الحياة العاصفة”.