بالصورة .. محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "التايمز"

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أصدرت مجلة التايمز الأمريكية القائمة السنوية للمجلة لأكثر الأشخاص نفوذاً في العالم، وكان من ضمن الـ 100 شخصية مهاجم ليفربول "محمد صلاح".

وجاء في القائمة رياضيين آخرين، منهم: ليبرون جيمس لاعب كرة السلة الأمريكي، أليكس مورغا ، لاعب التنس ناومي أوساكا، عداء المسافات المتوسطة كاستر سيمينيا، لاعب الجولف تايجر وودز ، وريتشارد تايلر بليفنز لاعب نينجا.

في حين أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها صلاح على القائمة، فإن وودز - الذي فاز بلقب الـ "MASTER" يوم الأحد في واحدة من أعظم قصص العودة للرياضة - ظهر ثلاث مرات، وجيمس ليكرز أربعة.

وقد ارتفعت شعبية صلاح العالمية العام الماضي عندما كان يتمتع بموسم أقل ما يقال عنه أنه رائع مع ليفربول، حيث سجل 44 هدفًا في موسم 2017-2018، ومساعدة فريق الدوري الإنجليزي الممتاز في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وعلّق الممثل الكوميدي ومشجع ليفربول جون أوليفر على إدراج اسم صلاح في القائمة: "مو صلاح إنسان رائع قبل أن يكون لاعب كرة قدم ممتاز، إنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم".

وأضاف: "ستتعرض لضغوط شديدة لإيجاد رياضي محترف في أي رياضة مقارنةً بصلاح، وهذا أمر لا يصدق لأنني لا أستطيع أن أتخيل نوع الضغط الذي يأتي مع شدة العشق الذي يتلقاه، صلاج شخصية بارزة للمصريين والمسلمين في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك فهو دائمًا ما يظهر كرجل متواضع ولا يأخذ أيًا من هذا على محمل الجد".

يذكر أن صلاح محبوب بشدة في مسقط رأسه "مصر" ، وقد صرح "ميدو لاعب كرة القدم المصري السابق" في إحدى لقاءته أن صلاح أعظم لاعب أنتجته البلاد على الإطلاق.

وفي الوقت نفسه، أصبح صلاح من أكثر اللاعبين المميزين في ليفربول منذ وصوله من روما عام 2017، حيث وقع صفقة طويلة الأجل مع النادي في يوليو من العام الماضي.