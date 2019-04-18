صوت محمد عساف يصدح دعمًا لأطفال التوحد

Apr 18, 2019
احتفالاً بالشهر العالمي للتوعية حول التوحد وللمساهمة في تعزيز الاندماج والتفاهم انسجاماً مع عام التسامح في الإمارات العربية المتحدة، احيا الفنان الفلسطيني محمد عساف أمسية فنية مميزة حملت عنوان “الموسيقى هي صوتنا” في دبي أوبرا وذلك يوم أمس الأربعاء، تاريخ 17 نيسان/أبريل الحالي.
من جهة أخرى، انتهى نجم اراب آيدول من وضع اللمسات النهائية على أغنية جديدة بعنوان “الخليج 365” باللهجة العراقية من كلمات رامي العبودي، الحان علي صابر وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنية “مكانك خالي” وحققت نجاحاً كبيراً حيث تخطت حاجز الـ 77 ملايين مشاهدة على قناة شركة الإنتاج بلاتينوم ريكوردز على يوتيوب.
الأغنية سيطرحها “عساف” في عيد الفطر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.