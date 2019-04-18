صوت محمد عساف يصدح دعمًا لأطفال التوحد

احتفالاً بالشهر العالمي للتوعية حول التوحد وللمساهمة في تعزيز الاندماج والتفاهم انسجاماً مع عام التسامح في الإمارات العربية المتحدة، احيا الفنان الفلسطيني محمد عساف أمسية فنية مميزة حملت عنوان “الموسيقى هي صوتنا” في دبي أوبرا وذلك يوم أمس الأربعاء، تاريخ 17 نيسان/أبريل الحالي.

من جهة أخرى، انتهى نجم اراب آيدول من وضع اللمسات النهائية على أغنية جديدة بعنوان “الخليج 365” باللهجة العراقية من كلمات رامي العبودي، الحان علي صابر وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنية “مكانك خالي” وحققت نجاحاً كبيراً حيث تخطت حاجز الـ 77 ملايين مشاهدة على قناة شركة الإنتاج بلاتينوم ريكوردز على يوتيوب.

الأغنية سيطرحها “عساف” في عيد الفطر.