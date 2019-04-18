ما قصة إضراب صبري فواز عن الزواج؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب الفنان المصري، صبري فواز، عن سعادته لنجاح مسلسله "قيد عائلي" الذي يعرض حاليًا على إحدى الفضائيات، وردود فعل الجمهور عن دوره، والذي يعتبره إضافة لأدواره السابقة، حيث جسّد شخصية رجل تزوج من شقيقتين.

وقال فواز لـ "فوشيا" إنه يشارك في دراما رمضان 2019 من خلال مسلسل "مملكة إبليس" بمشاركة نخبة من كبار النجوم.

وأوضح أن بعض الأعمال الدرامية التي تعرض خارج رمضان أصبحت تحقق نجاحًا مثل مسلسلات رمضان؛ ما يزيد من حجم الأعمال والمنافسة بين النجوم.

وكشف الفنان المصري صبري فواز في فيديو "فوشيا" عن آخر تطورات فيلمه "استدعاء ولي عمرو" وطبيعة الدور الذي يجسده في الفيلم.