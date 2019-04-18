المطرب التركي أورهان كنجباي في العناية المركزة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تم نقل النجم الشهير أورهان كنجباي، أحد الأسماء الرائدة في الموسيقى التركية للمستشفى بعدما أصيب بألم شديد في الصدر.

وبحسب جريدة "حريات" التركية، تم إجراء عملية زرع دعامات للأوردة للنجم أورهان، وبعد العملية تم إدخاله إلى العناية المركزة وحالته الآن مستقرة فيما سيظل تحت الملاحظة لفترة.

يذكر أن النجم أورهان ولد في 4 أغسطس 1944 في سامسون، وهو مغن وملحن ومنظم ومنتج موسيقى كما قام بتجربة التمثيل.

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وأنتج النجم خلال مشواره الموسيقي الحافل أكثر من 1000 لحن، وأهم ألبوماته لتغرق هذه الدنيا، همى أكبر من العالم، الظلم، ليلى والمجنون، القه، أنا روح من التراب، ياربى، اخجل، عشقى هو ذنبى، تراجعت ياقلبى، ولايوجد عبد لا يخطئ.

وحصل على العديد من الجوائز أهمها جائزة الثقافة والفنون الرئاسية الكبرى، وجائزة الشرف الموسيقي وجائزة كرال تي في لأفضل مشروع غنائي.