صادق الصباح يتغزل بتيم حسن..والمُتابعون يتهمونه بعدم المهنية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تغزل المنتج صادق الصباح بالفنان السوري تيم حسن عبر تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، وذلك بعد طرح البرومو الدعائي الخاص بمسلسل "الهيبة – الحصاد".

ووصف الصباح الفنان تيم حسن بـ"حبة السكر" التي حين تختفي تشعر بحلاوتها، مُباركًا له الإعلان الدعائي الخاص بمسلسله، ومتمنيًا له النجاح.

وفور نشر الصباح لتغريدته، تساءل عدد كبير من متابعيه عن سبب التمييز الذي يتبعه مع الفنان تيم، خصوصًا أنه اكتفى بالمرات السابقة بإعادة تغريد بوسترات المسلسلات الأخرى، التي يقوم بإنتاجها مثل "ولد الغلابة"، "خمسة ونصف"، "دقيقة صمت".

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واعتبر البعض أن الصباح لم يتصرف بمهنية وذلك بسبب اهتمامه الخاص بالنجم تيم حسن وتهنئته دون غيره على برومو مسلسل، حيث تأتي هذه الاتهامات بعدما كانت العديد من الصحف قد وصفت في وقت سابق الفنان تيم حسن بالفتى المدلل عند صادق الصباح، لتؤكد هذه التغريدة الاستثنائية هذه الأخبار بحسب عدد من رواد تويتر.

يُشار إلى أن الفنان تيم حسن كان شارك جمهوره مؤخرًا بالبرومو الأول لمسلسله والذي سيحمل اسم "الهيبة – الحصاد" والذي تشاركه بطولته الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور بالإضافة إلى أبطال الجزء الأول والثاني، وسينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل.