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شكرا لقرائتكم إطلاق ديو غنائي وطني للفنانيْن حسين الجسمي ومروان خوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - عُقد مؤتمر صحافي بمناسبة حفل إطلاق عمل وطني فني غنائي في إطار تعزيز العلاقات الإماراتية- اللبنانية بحضور وجوه إعلامية وسفير الإمارات في لبنان حمد سعيد الشامسي وشخصيات رسمية في فندق فينيسيا في بيروت.
الديو الغنائي بعنوان "دقوا عالخشب" من غناء الفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنان اللبناني مروان خوري ويقول مطلع الأغنية:
الله يحمي بلدي أرض وشعب من حلاها دقوا عالخشب..
الديو من ألحان علي الخوار ومروان خوري.
قال خوري إنه لم يسبق أن قدم أغنيات وطنية معتبراً موسيقى الأغنية شبابية وعاطفية ووطنية في آن ويعبر كل فنان فيها عن شعوره وحبه لوطنه وهي باختصار أغنية "حب" لبلدين وتجسد تناغم الشعبين والعلاقة الوطيدة بينهما والتي لن تتغير وهي تثبت أن لبنان في قلب الإمارات والإمارات في قلب لبنان.
وقال الجسمي في كلمة مصورة إن عام التسامح كل يوم ينثر علينا كل شيء جميل ما بحب والخير.
تابع قائلاً الكل يعرف أن لبنان له مكانة خاصة عنده وهو ما عبّر عنه في هذا الديو و بإحساس صادق وعفوي.
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