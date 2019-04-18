""الخليج 365"" تنشر تفاصيل جديدة عن الزواج السري لسميحة أيوب

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: حصلت ""الخليج 365"" على تفاصيل جديدة في قضية الزواج السرّي للفنانة القديرة سميحة أيوب والمخرج احمد النحاس الذي تم الكشف عنه مؤخراً بعد حصولها على حكمٍ قضائي بحبسه على خلفية اتهامه بتبديد نحو 20 الف دولار من حسابها بالبنك مستغلاً الحصول على توكيل منها. علماً بأن النحاس كشف تفاصيل الزواج بعد حكم الحبس لمدة 10 سنوات حيث اكد ان الزواج السري بينهما استمر 18 عاماً.

وعلمت ""الخليج 365"" أن الأزمة التي فجرت الموضوع هي الخلاف الذي وقع بين "ايوب" واماني ومنى ابنتي زوجها السابق سعد الدين وهبه على خلفية رفضها السماح لهما باستغلال شقة الراحل في الاسكندرية من أجل قضاء إجازة في الصيف الماضي. وهو ما يخالف كونهما شريكتان في الشقة التي ورثتها أيوب مع الفتاتين عن "وهبه". الأمر الذي دفعهما للجوء إلى القضاء من أجل الحصول على حقهما في الشقة.

وكانت ابنتا "وهبه" على علم بزواج "أيوب" من "النحاس" طوال الفترة الماضية ولم تعترضان، حتى نشبت الأزمة الأخيرة. ما دفعهما للحصول على شهادة من الجيران عن "النحاس" الذي أكد بعض الشهود في القضية أنه زوجها. فقدمتا شكوى إلى إدارة المعاشات التي باشرت التحقيق في الأمر.

الجدير ذكره أنه بموجب القانون المصري، فإن حصول "أيوب" على معاش طيلة الفترة السابقة، قد أنقص المعاش الذي تتقاضاه ابنتي "وهبه" غير المتزوجات. علماً أن مصادر ""الخليج 365"" تشير إلى أن الفنانة المصرية أعلنت أنها عقدت زواجاً على الورق فقط بحسب تصريحها في المحكمة. موضحة أنها كانت ستُجري عملية جراحية دقيقة تحتاج لموافقة الزوج عليها، وهو ما اضطرها للزواج عرفيا منه ولمدة اقل من شهر فقط، إلا أنه يتردد بأن النحاس كان يرافقها ويبيت لديها في المنزل.