دعاء طعيمة تشارك على ربيع في "فكرة بمليون جنيه"

تغير صادم في شكل دعاء طعيمة في «30 يوم»تواصل الفنانة دعاء طعيمة تصوير مشاهدها في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة على ربيع وصلاح عبد الله وسهر الصايغ ووليد فواز ونرمين ماهر ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومن إخراج وائل إحسان والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وأوضحت دعاء أنها تلعب ضمن أحداث المسلسل دور فتاة تعيش في حارة شعبية تدعى "أميرة" متزوجة من إبراهيم السمان (سلامة) الذي يعمل على عربة لبيع الكبدة وصديق على ربيع (سيد) منذ طفولتهما.

وأشارت إلى أنها تتميز بشخصية الزوجة المصرية التي تساند زوجها في عمله لكسب قوت يومهما والرضا بالقليل والصبر على مواجهة أعباء الحياة لحين تيسر الحال.

يذكر أن آخر مشاركات دعاء في الدراما كانت في رمضان قبل الماضي في مسلسلى "الحساب يجمع" مع الفنانة يسرا و"30 يوم" مع الفنان آسر ياسين.

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وأخرجت دعاء طعيمة عددًا من المسرحيات منها "الخطوبة أنطون تشكوف" و"ياما في الجراب" و"شكلها باظت" و"جزمة واحدة مليئة بالأحداث" و"سكتم بكتم".

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