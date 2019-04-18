أكدت الفنانة وفاء عامر أنها كانت تتوقع نجاح ياسمين صبري منذ ظهورها بمسلسل جبل الحلال والذي قامت ببطولته منذ سنوات وتعاونت من خلاله مع النجم الراحل محمود عبد العزيز.
وقالت توقعت أن تكون نجمة كبيرة ليس فقط لموهبتها ولكن لالتزامها الشديد في العمل واحترامها لكل شخص سبقها في هذا المجال ، فهي فنانة جميلة ومحترمة واتمنى لها التوفيق دائمًا".
وتتعاون وفاء عامر مع ياسمين صبري هذا العام من خلال مسلسل حكايتي والذي يعرض في موسم الدراما الرمضاني القادم ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم أحمد حاتم وأحمد بدير .وسارة نخلة .
قد يهمك أيضا:
وفاء عامر تكشف كواليس مشهدها الجريء مع محمد رمضان
الفنانة وفاء عامر تشاهد العرض المسرحي "سيرة حب" للمرة الثانية
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر تؤكد ياسمين صبرى فنانة ملتزمة وتوقعت نجاحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.