وفاء عامر تؤكد ياسمين صبرى فنانة ملتزمة وتوقعت نجاحها

أكدت الفنانة وفاء عامر أنها كانت تتوقع نجاح ياسمين صبري منذ ظهورها بمسلسل جبل الحلال والذي قامت ببطولته منذ سنوات وتعاونت من خلاله مع النجم الراحل محمود عبد العزيز.

وقالت توقعت أن تكون نجمة كبيرة ليس فقط لموهبتها ولكن لالتزامها الشديد في العمل واحترامها لكل شخص سبقها في هذا المجال ، فهي فنانة جميلة ومحترمة واتمنى لها التوفيق دائمًا".

وتتعاون وفاء عامر مع ياسمين صبري هذا العام من خلال مسلسل حكايتي والذي يعرض في موسم الدراما الرمضاني القادم ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم أحمد حاتم وأحمد بدير .وسارة نخلة .

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