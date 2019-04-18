شكرا لقرائتكم خبر عن داوين جونسون يحتفل بعيد بميلاد ابنته بصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص داوين جونسون الشهير بـ"ذا روك" على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته عبر حسابه الرسمى على إنستجرام من خلال نشر صورة له برفقتها من غرفة نومه.

ذا روك علق على الصورة بأنه يحتفل بميلاد ابنته ليقابل بتعليقات كثيرة تثنى على علاقته بأبنائه دائماً نظراً لأنه يعتبر أحد أهم النجوم الذين يهتم بعائلته مثلما فعل مؤخراً بداية 2019 مع والديه حين قدم لهما هدية عبارة عن منزل جديد اشتراه لهما، وعقب على الأمر بأنهما تحملا الكثير من المصاعب فى تربيته هو وإخوته من أجل أبنائهم.

كما يعد ذا روك واحدا من أهم النجوم على السوشيال ميديا، وحظى فى وقت سابق بكونه الأكثر متابعة من المشاهير على إنستجرام، لما له من شهرة واسعة اكتسبها فى البداية من حلبة المصارعة الذى يعد من أساطيرها قبل دخوله عالم السينما بعد ذلك ونجاحه فى تحقيق إيرادات عالية بمختلف أفلامه.