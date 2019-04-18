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شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تشارك بصور من المقبرة الأثرية الجديدة فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ليلى علوى فى حفل افتتاح مقبرة أثرية بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم التراث العالمى، حيث إنها ضمن الوفد الأثرى فى محافظة الأقصر، للكشف عن مقبرة جديد.
ونشرت ليلى، عبر خاصية ستورى على إنستجرام، صور من أحدث الاكتشافات الأثرية فى الأقصر وظهرت فى الصور كل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والفنانة يسرا.
وتحتفل وزارتا الآثار والسياحة، اليوم الخميس، بيوم التراث العالمى فى محافظة الأقصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتبدأ الاحتفالية بإعلان وزارة الآثار عن كشف أثرى بالبر الغربى، كما ستقوم وزارة الآثار بإزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى بعد ترميمه وإعادة تنصيبه بمعبد الأقصر.
وزيرة السياحة رانيا المشاط و ليلى علوى ويسرا
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