شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يشارك بصورة جديدة من كواليس تصوير "حكايتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد صلاح حسنى متابعيه بصورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل "حكايتى" مع الفنان أحمد بدير، وكتب صلاح على الصورة "صباح الفل مع الكبير أحمد بدير من كواليس مسلسل حكايتى رمضان كريم".

مسلسل "حكايتى" تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة "سينرجى" ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كل من وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وتامر شلتوت، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر، ومصطفى درويش، وسارة نخلة وهبة عبد الحكيم.



أحمد صلاح حسنى