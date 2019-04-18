شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تتبرع بـ5 ملايين دولار لإعادة إعمار كاتدرائية نوتردام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة ديزنى عن تبرعها بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكى، وذلك كمساهمة منها فى إعادة ترميم كاتدرائية نوتردام، التى قدمت عنها فيلما للرسوم المتحركة عام 1996 بعنوان The Hunchback of Notre Dame وجاء ذلك على لسان الرئيس التنفيذى للشركة روبرت لجر طبقا لما نشره موقع ديلى ميل.

وتناول The Hunchback of Notre Dame قصة كوازيمودو وهو شاب مشوه، نشأ فى ظل تربية صارمة من القاضى، والذى تسبب فى مقتل أمه وحبس أباه، وعاش طيلة حياته فى برج نوتردام وهو من بطولة كيفين كلاين وتشارلز كمبرد وبيل فاجيرباكى وتونى جاى وجيم كامينجز وتوم هولس وجيسون ألكسندر وديمى مور وكورى بورتن.

فيلم الرسوم المتحركةThe Hunchback of Notre Dame حقق إيرادات وصلت إلى 325 مليون دولار أمريكى حول العالم.

وكان العالم خيم عليه الحزن الاثنين الماضى، وذلك بسبب الحريق المأساوى الذى نشب فى كاتدرائية نوتردام التاريخية الواقعة فى قلب العاصمة الفرنسية باريس، حيث انهار سقف الكاتدرائية وبرجها.