فيديو| رانيا يوسف في الجيم: "تعالوا يا سيدات نخسر السعرات الحرارية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشرت الفنانة رانيا يوسف، فيديو، عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي تمارس بعض التمارين الرياضية، داخل إحدى صالات الجيم.

وظهرت يوسف في الفيديو وهي تمارس الرياضية بقوة ونشاط، وعلقت: "تعالوا يا سيدات نخسر بعض السعرات الحرارية مرة في أسبوع واحد".

وتصور رانيا يوسف حاليا مشاهدها في مسلسل "مملكة إبليس" المقرر عرضه بعد شهر رمضان المقبل، بطولة غادة عادل وأحمد داود وكريم قاسم وخالد أنور ومحمد جمعة ومحمود الليثي، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى.