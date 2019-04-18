محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
مع طرح فيديو وبوستر مسلسل "ابن أصول"، بطولة الفنان حمادة هلال، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، بدأ السؤال عن إذ ما كان العمل يناقش قضية تعدد الزوجات، خاصة مع ظهور بطله متزوجا من 4 شخصيات.
مؤلف المسلسل، الكاتب أحمد محمود أبو زيد، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "غير صحيح أن العمل يناقش قضية تعدد الزوجات، لكنه يدور حول أنواع الحب، ومنها حب الامتلاك، باعتباره حب غير مستحب".
وعن تعاونه لثالث مرة مع الفنان حمادة هلال، بعد تقديمهما مسلسلي "طاقة القدر" و"ولي العهد"، يقول: "حمادة هلال هو صاحب فكرة المسلسل، ولهذا بدأت كتابته وأنا أعرف أنه بطله، وأحب التعاون معه، لأنه فنان موهوب وإنسان جدع"
واختتم أبو زيد تصريحه قائلا: "بدأت كتابة المسلسل في شهر أكتوبر 2018، وانتهيت منه في مارس الماضي، وينتهي تصويره بعد 10 أيام".
مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، وآيتن عامر، ومحمد نجاتي، ورانيا منصور، ووفاء سالم، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، وحمزة العيلى، وأحمد حلاوة، وفراس سعيد، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| هل "ابن أصول" لحمادة هلال عن تعدد الزوجات؟ مؤلفه يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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