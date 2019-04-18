بث مباشر.. الإعلان عن الأفلام المشاركة بمهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
تقام، الآن، فعاليات الإعلان عن القوائم النهائية للأفلام المشاركة بالدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام، في الفترة من 14- 25 مايو المقبل.
والحفل يقام بحضور مدير المهرجان، تيري فيرمو، إلى جانب عدد من السينمائيين والنقاد، وسيتم الإعلان الأفلام المشاركة بالفعاليات سواء بالمسابقة الرسمية أو المسابقات غير الرسمية وأقسام أخرى.
يذكر أن مهرجان كان السينمائي أعلن مؤخرا عن اختيار للمخرج اللبنانية نادين لبكي لرئاسة مسابقة "نظرة ما" بعد نجاحها العام الماضي في اقتناص جائزة لجنة التحكيم عن فيلمها "كفر ناحوم"، الذي شارك بالمسابقة الرسمية بفعاليات العام الماضي.
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