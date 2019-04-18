فيديو| ناهد السباعي: "اتصدمت في أحمد الفيشاوي ماتخيلتش يعمل معانا كده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قالت الفنانة ناهد السباعي إنها تعرضت لصدمة كبيرة بسبب ما فعله أحمد الفيشاوي معهم في فيلم اللعبة الأمريكاني، المعروض حاليا في دور العرض.

وأضافت السباعي، خلال لقائها في برنامج "حفلة 11" أن الفيلم مر بظروف صعبة، أولها اعتذار أحمد الفيشاوي عن عدم الاستمرار بعد يومين تصوير.

وأوضحت أن اعتذاره ليس لأسباب إنتاجية فقد حصل على 40% من أجره قبل التصوير، مشيرة إلى أنها لا تفضل ذكر أسبابه.

وأشارت إلى أن صُدمت بسبب العلاقة الأسرية بين عائلتها وعائلة أحمد، وتابعت: "والدي كان صاحب أستاذ فاروق الفيشاوي، وجدي فريد شوقي كان بيعتبر فاروق ابنه، وأنا وأحمد أصدقاء من الطفولة، معظم صوري وأنا طفلة أحمد فيها".

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واستطردت: "لما تعتذر ومتجيش تاني يوم بعد يومين تصوير، ده عدم تحمل مسؤولية، كنت باسمع إن ده بيحصل من أحمد، لكن ماتخيلتش إنه يحصل معانا، وكمان بيطالب بتعويض".

ولفتت إلى أنها راضية عن شكل الفيلم، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يكون الفيلم قد خرج بالشكل الذي تمناه والدها، المخرج مدحت السباعي.

فيلم اللعبة الأمريكاني من بطولة أحمد فهمي وناهد السباعي وشيماء سيف وأحمد الشامي وإنتصار ومن تأليف مدحت السباعي وإخراج مصطفى أبو سيف.

ومر الفيلم بعد أزمات أخرى غير انسحاب الفيشاوي، منها تغيير مخرجة الفيلم، ورفعها لدعوى قضائية ضد الشركة المنتجة، ومطالبات بمنع عرضه.