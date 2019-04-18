آسر ياسين يحتفل بعيد ميلاد زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: احتفل الفنان آسر ياسين، بعيد ميلاد زوجته كنزي عبدالله، ونشر صورة تجمعهما عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام. وعلق: "عيد ميلاد سعيد حبي كنزي، مزيد من الضحك والحياة معا". يذكر أن آخر أعمال آسر ياسين، فيلم "تراب الماس" بطولة إياد نصار، محمد ممدوح، منة شلبي، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.

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