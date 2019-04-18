وفاة المخرج سيد سعيد عن عمر يناهز 80 عاما

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
توفي المخرج سيد سعيد، في الساعات الأولى، من صباح اليوم الخميس.
وسيد سعيد مخرج وكاتب سيناريو وباحث سينمائي، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1975.
وأخرج وألف فيلم القبطان للفنان محمود عبد العزيز عام 1997، كما ألف وأخرج مسلسل تمساح البحيرة.
كما قدم "رحلة إلى الشمس" وهو عمل مخصص للأطفال، فضلا عن بعض الأعمال السينمائية القصيرة ومنها "الشاهد والقضية" عام 1975، والفيلم التسجيلي الطويل "تعظيم سلام" عام 2011.
وكان للمخرج الراحل العديد من الكتب والأبحاث المهمة في السينما، واحتفل بعيد ميلاده الثمانين قبل أسبوعين، إذ إنه من مواليد4 أبريل 1939.
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