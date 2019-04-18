وفاة الفنان المغربي المحجوب الراجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء، الفنان المغربي المحجوب الراجي، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد صراع مع المرض.

ولد المحجوب الراجي في مدينة الدار البيضاء المغربية عام 1940، بدأ مسيرته الفنية في بداية الستينات بعدد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية، كما شارك في بطولة فيلم "الرسالة"، وفيلم "أفغانستان لماذا" أمام السندريلا سعاد حسني.