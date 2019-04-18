صور| "MBC مصر" تكشف شخصيات "ولد الغلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: كشفت قناة MBC مصر عبر حسابها على إنستجرام، شخصيات مسلسل "ولد الغلابة"، المقرر عرضه خلال رمضان بشكل حصري عبر شاشاتها. ويقدم أحمد السقا دور "عيسى"، ومي عمر "فرح"، وإنجي المقدم "صفية"، ومحمد ممدوح "ضاحي"، وإدوارد "صديق"، وهبة مجدي "زينب"، وكريم عفيفي "حمزة". المسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه عن رجب صعيدي يعمل مدرس، بالإضافة إلى العمل سائق تاكسي بسبب الظروف المادية، وتدفعه الظروف للاتجار في المخدرات.

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