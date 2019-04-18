بالفيديو: لحظة وصول الفنان كاظم الساهر مطار جدة لأحياء 3 حفلات غنائية

وصل الفنان العراقي كاظم الساهر، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إلى مدينة جدة، في إطار زيارة يحيي خلالها 3 حفلات فنية في المملكة.
ونشر حساب ”الفعاليات الفنية“ التابع للهيئة العامة للثقافة، مقطع فيديو من داخل المطار للحظة وصول الفنان الساهر واستقباله من قبل مسؤولي الهيئة.
كما استغل بعض المتواجدين في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، وجود الفنان كاظم الساهر، والتقطوا معه صور السيلفي التذكارية.
وسيحيي الساهر اليوم الخميس، حفله الجماهيري الأول في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبعدها سيغادر إلى الخبر والرياض لمواصلة جولته الغنائية بشكل متتابع يومي الجمعة والسبت.
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