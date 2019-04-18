اليوم.. عرض مسرحية "رصد خان" على مسرح الهوسابير

يستعد فريق مسرح كلية الخدمة الإجتماعية جامعة حلوان للعرض المسرحي رصد خان، الذي سيقام اليوم الخميس في تمام الخامسة مساءً، وهو ضمن مهرجانالجامعة للعروض الطويلة.
ويشارك في بطولة العرض كل من "ميار أحمد، أحمد يونس، بيتر ندهي، محمد إبراهيم،
رغدة سمير، فتحي علي، زينب إبراهيم، منة الله مدحت، يوسف سيد، محمد فرج، أحمد رأفت، عمرو رضا، كريم حمدي، حسن زكريا"، وهي من تاليف "محمد علي إبراهيم"، ومن إخراج "أمير اليماني".
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