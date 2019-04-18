غداً..عمرو دياب في الجامعة الأمريكية

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك على أرض الجامعة الأمريكية بفرعها بالتجمع الخامس. يقام الحفل غداً الجمعة الموافق 19 إبريل، بمشاركة غربية تتمثل في المغني الأمريكي جيمس آرثر، والموسيقي العالمي ماهمت أورهان. الأمريكي جيمس آرثر، والموسيقي العالمي ماهمت أورهان. Advertisements يذكر أن دياب أحيا أخيرًا حفله الغنائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية،الذي شهد حضورًا كثيفًا من جمهوره، الذي قدم لهم باقة غنائية من ألبومه "كل حياتي"، أبرزها "يتعلموا، ده لو اتساب"، إضافة إلى مجموعة من أغنياته القديمة المفضلة لدى جمهوره، ومنها "ميال، شوقنا، متخافيش، وياه، ليلي نهاري".

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