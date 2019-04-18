سمر سيعود ضيف شرف مهرجان إيفنتي

اختار مهرجان "إيفنتي" المطربة المصرية سمر سيعود لتكون ضيفة شرف المهرجان، لتنضم للاحتفال بمرور عام على إطلاق موقعه الإلكتروني، المتخصص في مستلزمات الزواج وديكورات الزفاف.

صرح أحمد الدفراوي، المسئول التنفيذي، أن المهرجان يقدم بهذه المناسبة "الجائزة الكبرى" من خلال مسابقة "Eventy grand prize"، التي يقدمها للمرة الأولى لأحدث عروسين مقبلين على الزواج، لبناء عش زوجية جديد.

كشفت المهندسة رانيا سعيد، منظمة الحدث، عن بدء التقديم في مسابقة الجائزة الكبرى ليتم التقديم في المسابقة عن طريق الموقع، لاختيار عروسين

للفوز بفرح 5 نجوم مع مستلزمات الفرح كافة. وأشارت منظمة الحدث إلى أنه سيتم إعلان نتيجة مسابقة الجائزة الكبرى في نهاية المهرجان، والمقام يوم السبت 20 أبريل من العام الجاري في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، بحضور نخبة من الفنانين ورواد الأعمال، وتشمل فعاليات الحفل مجموعة من عروض الأزياء لمصممي أزياء من مصر والشرق الأوسط، بحضور نخبة من نجوم الفن والمجتمع وعالمالموضة.

يذكر أن سمر قدمت عددًا من الأغانى وصورتها كفيديو كليب، منها يا "دنيا هزى وسطك"، كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع إسلام سيبسي، و"غيرو"، كلمات عبدالمنعم طه، وألحان فارس فهمي، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، إخراج ياسر سامى، و"سيبني عايشة"، كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع إسلام سيبسي وميدو مزيكا، إخراج ياسر سامي، و"ضحكينا يا دنيا"، مع الشاعر ملاك عادل، والملحن مدين، والموزع أشرف البرنس، ومهندس الصوت هاني محروس، وإخراج الكليب عبدالمنعم ربيع.

من ناحية أخرى تعقد سمر جلسات عمل مكثفة مع عدد من الشعراء والملحنين تمهيدًا لتسجيل أغنيتين خلال الفترة المقبلة وطرحهما في عيد الفطر المبارك.