كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعاء طعيمة زوجة بائع كبدة في"فكرة بمليون جنيه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت "دعاء" أنها تلعب ضمن أحداث المسلسل دور فتاة تعيش في حارة شعبية تدعى"أميرة" متزوجة من إبراهيم السمان(سلامة) الذي يعمل على عربة لبيع الكبدة وصديق على ربيع (سيد) منذ طفولتهما.
وأشارت "دعاء" إلى أنها تتميز بشخصية الزوجة المصرية التى تساند زوجها في عمله لكسب قوت يومهما والرضا بالقليل و الصبر على مواجهة أعباء الحياة لحين تيسر الحال.
يذكر أن أخر مشاركات دعاء في الدراما كانت في رمضان قبل الماضي في مسلسلى "الحساب يجمع" مع الفنانة يسرا و"30 يوم" مع الفنان آسر ياسين.
من ناحية أخرى تواصل دعاء تنظيم ورش تدريب على التمثيل تضم العديد من المحاضرات منها تدريبات خاصة لاستغلال الإمكانيات الجسدية للممثل وتدريبات على الصوت والمفردات الفنية وكيفية تقمص الشخصية وتطبيق هذه التدريبات عمليًا.
وأخرجت دعاء طعيمة عددًا من المسرحيات منهم "الخطوبة أنطون تشكوف" و"ياما في الجراب" و"شكلها باظت" و"جزمة واحدة مليئة بالأحداث" و"سكتم بكتم".
وشاركت في عددٍ من المهرجانات منها عضو لجنة تحكيم للأفلام القصيرة في مهرجان وهران للفيلم العربي بدورته السابعة وعضو لجنة تحكيم مهرجان مسرح الطفل في مهرجان الفجيرة عام 2014.