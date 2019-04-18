دعاء طعيمة زوجة بائع كبدة في"فكرة بمليون جنيه"

تواصل الفنانة دعاء طعيمة، تصوير مشاهدها في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة على ربيع وصلاح عبدالله وسهر الضايغ ووليد فواز ونرمين ماهر ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن من إخراج وائل إحسان والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وأوضحت "دعاء" أنها تلعب ضمن أحداث المسلسل دور فتاة تعيش في حارة شعبية تدعى"أميرة" متزوجة من إبراهيم السمان(سلامة) الذي يعمل على عربة لبيع الكبدة وصديق على ربيع (سيد) منذ طفولتهما.

وأشارت "دعاء" إلى أنها تتميز بشخصية الزوجة المصرية التى تساند زوجها في عمله لكسب قوت يومهما والرضا بالقليل و الصبر على مواجهة أعباء الحياة لحين تيسر الحال.

يذكر أن أخر مشاركات دعاء في الدراما كانت في رمضان قبل الماضي في مسلسلى "الحساب يجمع" مع الفنانة يسرا و"30 يوم" مع الفنان آسر ياسين.

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من ناحية أخرى تواصل دعاء تنظيم ورش تدريب على التمثيل تضم العديد من المحاضرات منها تدريبات خاصة لاستغلال الإمكانيات الجسدية للممثل وتدريبات على الصوت والمفردات الفنية وكيفية تقمص الشخصية وتطبيق هذه التدريبات عمليًا.

وأخرجت دعاء طعيمة عددًا من المسرحيات منهم "الخطوبة أنطون تشكوف" و"ياما في الجراب" و"شكلها باظت" و"جزمة واحدة مليئة بالأحداث" و"سكتم بكتم".

وشاركت في عددٍ من المهرجانات منها عضو لجنة تحكيم للأفلام القصيرة في مهرجان وهران للفيلم العربي بدورته السابعة وعضو لجنة تحكيم مهرجان مسرح الطفل في مهرجان الفجيرة عام 2014.