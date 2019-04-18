راغب علامة يغني بالتجمع الخامس في القاهرة لهدف إجتماعي!

متابعة بتجــــــــــــرد: يحيي السوبر ستار راغب علامة، حفلًا غنائيًا في مصر، يوم الجمعة، الموافق 3 أيار/مايو المقبل، في إحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس.

ويأتي هذا الحفل، دعمًا من راغب لإحدى المؤسسات الخيرية الكبيرة، لصالح التعليم. ومن المقرر أن يغني راغب خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة يعيش خلال الفترة الراهنة نجاح أغنية “صدفة”، من كلمات وألحان أماني النوري وهي امتداد لأغنية “اسف حبيبتي” التي غنّاها قبل 26 عامًا وحققت نجاحًا كبيرًا فاق حينها كل التوقعات.