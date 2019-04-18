عصام كاريكا بردّ على اتهام الفنانة الجزائرية له بالتحرش بها

متابعة بتجـــــــــرد: ناشدت الفنانة الجزائرية ياسمين نيار نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر ورئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي لإنصافها ضد الفنان والملحن عصام كاريكا الّذي يقوم بتهديدها بالقتل وفق تعبيرها.

وفي التفاصيل، نشرت ياسمين نيار مقطع فيديو علّقت عليه قائلةً ” مهدّدة بالإعتداء والقتل من طرف الملحن عصام كاريكا. شوفوا الظلم يا ناس وصلوا صوتي لكلّ العالم”.

وكشفت باسمين نيار في الفيديو أنها سبق وزارت مصر لتسجيل أغنية من ألحان عصام كاريكا فلمس بيده منطقة حساسة من جسدها، وتابعت “صرخت في وجهه وطلبت منه أن يعيد لي العربون فرفض. خُدعت وتحرّش بي”.

من جانبه قال عصام كاريكا فى تصريحات خاصة به، أنه لن يترك حقه من ياسمين نيار، التي قامت بالنصب عليه بمبلغ 5 آلاف دولار بعد الانتهاء من تسجيل أغنية تحمل عنوان “الواد الحريف”، الأمر الذي اضطره إلى تقديم بلاغ ضدها ومنعها من دخول مصر.

ونفى كاريكا تهديدها بالقتل كما رددت الأخبار قائلاً: “هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة”.