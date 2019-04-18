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لقاء سويدان توضح حقيقة خطبتها.. وتؤكد: "البيت الكبير 3" مفاجأة بعد العيد

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أحمد عفيفي 0 تبليغ

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أعربت الفنانة لقاء سويدان عن انزعاجها من بعض الأخبار الخاطئة التي نشرت عبر بعض المواقع الإخبارية عن خطبتها سراً.

 

وأكدت في لقاء بتصريح خاص لـ"الخليج 365" أنها لم تشارك في موسم دراما شهر رمضان المقبل، ولكنها سوف تتفرغ لتصوير الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" الذي حقق نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل أثناء عرض الجزء الأول والثاني منه.

 

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وأضافت لقاء، أنه من المقرر عرض الجزء الثالث خارج المنافسة الرمضانية لعام 2019 حتى يأخذ المسلسل حقه في المشاهدة.

 

يذكر أن مسلسل"البيت الكبير" يشارك في بطولته كل من لوسي، سوسن بدر، هادي الجيار، مجدي كامل، دنيا المصري، لقاء سويدان، طارق صبري، إيمان أيوب، ريم هلال، داليا مصطفى، إيمان مسامح، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

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ahmed afify

ahmed afify

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