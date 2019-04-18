شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة جلاس أونيون تعيد إحياء أغنيات فريق البيتلز فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة جلاس أونيون لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى القاهرة والتى تعيد خلالها تقديم أغنيات الفرقة العالمية البيتلز على مسرح دار الأوبرا، وذلك فى تمام الثامنة مساء اليوم الخميس. وتعتبر جلاس أونيون أعرق التجارب الموسيقية البديلة بمصر المختصة بإعادة إحياء أشهر أعمال الفرقة العالمية البيتلز، وتضم 4 موسيقيين، هانى مصطفى وكريم الغليض بالغناء وعزف الجيتار، وباص جيتار أمير شوقى، ودرامز ماجد نجاتى.

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