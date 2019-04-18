شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تستعين باسم صديقتها فى أفيش "البرنسيسة بيسة"..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن الحملة الدعائية لمسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مى عز الدين، قررت "مى" الاستعانة باسم صديقتها المقربة خلال البوستر الرسمى للعمل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، إذ وضعت اسم "رنا السبكى" على السبورة فى الخلفية، وبجانبها بعض الكلمات التى تدل على تقديمها لشخصية مدرسة كوميدية تعتمد على الإيفيهات والارتجال وخلافه.

رنا السبكى ابنة محمد السبكى تجمعها صداقة قوية مع مى عز الدين، خاصة أن الثنائى تعاونا سوياً فى عدة أفلام وأبرزها "عمر وسلمى" بأجزائه الثلاثة.

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وطرحت مى البوستر الأول للمسلسل والذى تصدرته أيضاً ولكن بشخصية "سكسكة" السيدة العجوز التى تجسدها مى عز الدين وهى جدة "بيسة" خلال الأحداث، لاسيما وأن مى تظهر بشخصيتين فى العمل الذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعى لايت.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج اكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وإيمان السيد وآخرين.