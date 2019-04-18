وفاء صادق: تأجيل "فلانتينو" لم يغضبني وأكتفي بالظهور كضيف شرف مع غادة عبدالرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

أكدت الفنانة وفاء صادق، إنها ستشارك في دراما رمضان من خلال مسلسل" حدوتة مُرة" للفنانة غادة عبد الرازق، كضيفة شرف، لافتة إنها انتهت من تصوير دورها بالعمل.

من ناحية أخري، أوضحت وفاء، أن خروج مسلسل "فلانتينو" للنجم عادل إمام من العرض في رمضان هذا العام، لم يغضبها، مؤكدة أن تأجيله جاء لظروف خاصة.

وتابعت، "أسرة المسلسل انتهت من تصوير 40 % من أحداثه، وأنها ستعود لاستكمال تصوير دورها بالمسلسل عقب عيد الفطر، موضحة إنها لا تتوقع طرحه خارج سباق رمضان، لكن سيتم تأجيله لرمضان 2020" .

مسلسل"حدوتة مرة" يشارك في بطولته محمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وإنتاج طارق صيام، ومن تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للتليفزيون.