خاص| محمد نجاتي: أدخل صراعا مع حمادة هلال في رمضان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يشارك الفنان محمد نجاتي في دراما رمضان المقبل بمسلسلي "كتف قانوني" و"ابن أصول"، كما يظهر ضيف شرف في مسلسل علامة استفهام.

وقال نجاتي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن دوره في مسلسلي"ابن أصول" و"كتف قانوني" مختلفين تماما عن بعضهما ويحتويان على العديد من التفاصيل الدرامية، متمنيا أن تنال تجاربه في أعمال رمضان رضا وإعجاب الجمهور.

وقال إن مسلسل "ابن أصول" يعد تجربة جميلة بالنسبة له، ويجسد فيها شخصية شقيق حمادة هلال وحمزة العيلي خلال الأحداث، وهم 3 أشقاء من أب واحد وأمهات مختلفة، ويقعوا في صراع.

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وأشار إلى أنه اقترب من تصوير 90% من دوره في "ابن أصول".

وعن مسلسل"كتف قانوني"، فأوضح أن أحداثه تدور في إطار شعبي لايت كوميدي، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين، مضيفا أنه انتهي من تصوير 50% بدوره في العمل.

ومن ناحية أخرى، أشار إلى أنه انتهي من تصوير دوره في مسلسل "علامة استفهام"، حيث يظهر من خلاله كضيف شرف، لافتا إلى أن هذه التجربة الدرامية تعتمد أغلب أحداثها على الفنانين الضيوف.