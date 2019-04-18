فيديو| 3 حفلات لكاظم الساهر في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان العراقي كاظم الساهر فيديو لوصوله إلى المملكة العربية السعودية، مصحوبة بأغنية "علمني حبك".

وأعلن الساهر عن إحيائه 3 حفلات في السعودية، الأولى اليوم الخميس في جدة، ويوم الجمعة في مدينة الخبر، ويوم السبت في مدينة الرياض.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يغني فيها القيصر في السعودية، إذ كانت الإطلالة الأولى في مهرجان سوق عكاظ بالطائف، والمرة الثانية ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة بالعلا.