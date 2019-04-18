شكرا لقرائتكم خبر عن البدء فى إنتاج وتصوير الموسم الخامس من Outlander.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Starz عن بدء إنتاج الموسم الخامس من المسلسل التليفزيوني "Outlander"، ولم تكشف بعد عن موعد طرحه، ويشهد الموسم الجديد للدراما التاريخية استمرار مغامرات عائلة فريزر، أثناء تنقلاتها في تجارب الحياة في أمريكا الاستعمارية ومحنها، كما أنه لا يعد إنشاء منزل في العالم الجديد مهمة سهلة بأي حال من الأحوال، وحمايته تعد أكثر صعوبة خاصة في المناطق النائية في ولاية كارولينا الشمالية، خلال فترة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية الدراماتيكية.



Outlander

يتضمن طاقم العمل كاترينا بالف، وسام هيوجان، وصوفي سكيلتون، وريتشارد رانكين، وديفيد بيري، وجون بيل، وإد سبيليرز، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".