محمد حماقي يُحيي أضخم حفلات جامعة القاهرة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة:

ولقد تفاعل الحاضرون على مدار ساعتين مع "حماقي" الذي قدّم مجموعةً كبيرة من أعماله، وعبّرعن سعادته بالغناء في أقدم الجامعات المصرية، وتابع بوصلة غنائية مزجت بين أغانيه القديمة والحديثة.

هذا وزار الفنان المصري مكتب رئيس الجامعة حيث أطل من شرفته ليلقي التحية على الطلاب قبل صعوده الى المسرح. علماً أن الحفل واجه بعض المشكلات بين الحضور تمثلت ببعض المشادات التي تم السيطرة عليها سريعاً