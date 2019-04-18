شكرا لقرائتكم خبر عن "أبدًا تحن إليكم الأرواح".. زجزاج يغنى فى الدقى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب زجزاج لإحياء أحدث حفلاته الغنائية فى القاهرة بعد غياب عدة أشهرعن الساحة، وذلك عبر ليلة غنائية مفتوحة للجمهور يحتضنها مسرح معهد جوتة فى الدقي، فى تمام السابعة مساء اليوم الخميس.

وعرف زجزاج فى ساحة الأندرجراوند بأغانيه ذات طابع الروحانية والصوفية فى الأداء الغنائى، واشتهر بين جماهير الموسيقى البديلة عبر أشهر أغانيه "يا طير" و"أغانى برنامج قواعد العشق للمحبين"، أبرزها "أبدًا تحن إليكم الأرواح"، وأطل مؤخرًا بأحدث أغانيه "شجون مفرحة"، ويبدأ بهذه الحفلة انطلاقة غنائية جديدة فى مشواره بعد توقفه عن الحفلات لفترات طويلة.