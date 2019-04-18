شكرا لقرائتكم خبر عن فى شهرين..كليب تامر حسني الأخير يصل لهذا الرقم على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ شهرين طرح النجم تامر حسني أحدث كليباته "ناسيني ليه" وتحديداً يوم السادس عشر من فبراير، وهي الأغنية الذى قام بتصويرها داخل مدينة الإسكندرية.

"ناسيني ليه" فور طرحها تمكنت من تحقيق نسب مشاهدة عالية، وهو ما جعلنا نسلط الضوء عليها بعد شهرين من طرحها عبر القناة الرسمية لـ تامر حسني على موقع يوتيوب.

40 مليون مشاهدة هو الرقم الذى يقترب منه الكليب الرسمي للأغنية التى تعد واحدة من أغاني آخر ألبومات تامر حسني "عيش بشوقك"، وذلك بعدما حقق الأغنية 39 مليون مشاهدة بالتحديدة ويفصلها مليون واحد عن دخول قائمة الـ 40 مليون مشاهدة.

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