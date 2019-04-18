شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى للفنانة شريهان: "عاوزين ألف ليلة وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال حضورها حفلاً لمسرحية ألف ليلة وليلة فى دولة الإمارات، وجهت الإعلامية بوسى شلبى نداءً إلى الفنانة شريهان، حيث طالبت بعودتها إلى الفن بمسرحية ألف ليلة وليلة، والتى كانت تعرض فى شهر رمضان قديمًا وكان لها صدى ونجاح كبير، حيث جيل كبير من الأطفال أحب حكاياتها.

وقالت الإعلامية بوسى شلبى: "إلى الغالية شريهان عاوزين ألف ليلة وليلة شيريهان عاوزين شريهان".

فى الإطار نفسه، علقت المطربة أحلام الشامسى قائلة: "وحشتنا كلنا أوى أوى أوي أى والله ياليت تعود أيامها الجميلة شريهان اللى مستحيل تنتهي أو تنسى.. كل القلوب لها شريهان".

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تعليق بوسى شلبى وأحلام الشامسى

يذكر أنه قد شهد مسرح المجاز، فى إمارة الشارقة، التجهيزات الفنية والإنشائية لعروض "ألف ليلة وليلة: الفصل الأخير"، والذى من المقرر أن يبدأ فى الثالث والعشرين من شهر أبريل الجارى الذى سيشهد إقامة هذا العرض الفنى الخيالى، ليدشن احتفالات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019، ويروى فى الوقت ذاته فصلاً جديداً من مسيرة معارف وحضارات العالم.





سيدشن "ألف ليلة وليلة: الفصل الأخير" احتفالات الشارقة.. العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019، وسيقدم فى عرض يومى عند الساعة التاسعة مساءً على مسرح المجاز، وذلك على مدار خمسة أيام متتالية، خلال الفترة من 23 وحتى 27 من أبريل.