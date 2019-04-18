2 مليون جنيه إيرادات الأفلام المصرية خلال أسبوع.. و"نادي الرجال السري" يحصد نصفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
حقق الأفلام المصرية، خلال الأسبوع الماضي، إيرادات تجاوزت المليوني جنيه بقليل، إذ تتنافس 10 أفلام.
وجاء فيلم نادي الرجال السري في المركز الأول بتحقيقه أكثر من نصف الإيرادات مليون و153 ألفا و377 جنيها.
وفي المركز الثاني جاء فيلم قصة حب إذ حقق 498 ألفا و134 جنيها، وفي المركز الثالث جاء فيلم يوم الأرض بعد أن حقق 116 ألفا و853 جنيها.
وحل في المركز الرابع فيلم ضغط عالي بعد أن حقق 99 ألفا و667 جنيها، وجاء خامسا فيلم 122 بعد أن حقق 85 ألفا و663 جنيها.
وفي المركز السادس جاء فيلم اللعبة الأمريكاني بتحقيقه 59 ألفا و462 جنيها، وجاء فيلم قرمط بيتمرمط في المركز السابع بعد تحقيقه 32 ألفا و280 جنيها، وفيلم ساعة رضا في المركز الثامن بتحقيقه 9855 جنيها.
وحل في المركز التاسع فيلم البدلة بتحقيقه 4925 جنيها، ثم فيلم الضيف في المركز العاشر بتحقيقه 2853 جنيها.
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