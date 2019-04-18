بالصور| دنيا بطمة بقفطان وتاج في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت المطربة المغربية دنيا بطمة لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "بطمة" خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية قفطانًا مغربيًا من اللون الأحمر، ووضعت تاجًا على راسها، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

يذكر أن المطربة المغربية دنيا بطمة تحيي حفلًا غنائيًا بمدينة مراكش المغربية، يوم السبت الموافق 20 أبريل الجاري.