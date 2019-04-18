فيديو| وفاء عامر تغازل ياسمين صبري: "أحلى بنت في الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت وفاء عامر فيديو لها يجمعها بالفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها بموقع " إنستجرام"، تغازلها فيه، خلال كواليس تصوير مسلسل حكايتي، الذى من المقرر عرضه فى رمضان.

وقالت وفاء في الفيديو: "أحلى بنت في الدنيا، أطعم بنت في الدنيا، أحلى أدب وأحلى أخلاق في الدنيا".

وتابعت: "بحب أدبك وذوقك وطيبتك وجمالك وأخلاقك برغم نجوميتك اللي فيها دلوقتي".

"حكايتي" تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبري، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي.