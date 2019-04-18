بسبب التعليقات المسيئة.. منة فضالي توجه رسالة لمتابعيها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعربت الفنانة منة فضالي عن استيائها من التعليقات المسيئة في رسالة موجهة لمتابعيها، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت فضالي منشورًا قالت فيه: "أي تعليق غير لائق وإهانة مش هسكت دي صفحتي وأنا حرة أنزل فيها اللي أنا عايزه مادام مش بغلط في حد.. الصبر حدود يا حلوين".
يُذكر أن فضالي تشارك في مسلسل "قيد عائلي"، الذي يعرض حاليا، ويشارك في بطولته عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، ميرنا وليد، إيهاب فهمي، محمد نجاتي، محمد رياض، ريم البارودي، دنيا عبد العزيز ودينا فؤاد، من إخراج تامر حمزة.
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