كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة من غادة عبد الرازق لـ جمهورها في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعرض للفنانة خلال الموسم الرمضاني المقبل، مسلسلها الجديد "حدوتة مُرة"، وهو ما أعلنته عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وفجرت "عبد الرازق" مفاجأة لجمهورها بعدما طرحت البرومو الدعائي للعمل، ولكنها لم تكشف عبد الرازق عن القناة التي ستعرض المسلسل، كما لم تروج أي من الفضائيات للمسلسل أو تعلن عن عرضه.

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وكانت عبد الرازق قد أشارت في حوار أجرته قبل شهر تقريبا: "مؤلف المسلسل لم ينته من كتابته حتى الآن، وقد لا نلحق بشهر رمضان"، كما لم تنشر أي أخبار خلال الفترة الماضية عن بدء تصوير المسلسل.

وحرصت المطربة أنغام على تهنئتها، وكتبت في تعليق لها: "مبروك وبالتوفيق ونجاح يا قمر".

مسلسل "حكاية مُرة" بطولة غادة عبد الرازق وسلمي أبو ضيف وعبير منير وعايدة رياض، وإنتاج طارق صيام، من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للدراما التليفزيونية