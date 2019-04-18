شاهد… زوج بلقيس يصورها أثناء رقصها على احد الاغاني

كتب امير فتحي في الخميس 18 أبريل 2019 03:53 صباحاً - ظهرت النجمة بلقيس فتحي، في فيديو تم تداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، ترقص بكل عفوية وتتمايل أمام زوجها لتشعل السوشيال ميديا وتحصد عدد كبير من المشاهدات.
رقص الفنانة بلقيس فتحي وتصوير زوجها لها بعفوية عبر حسابها الخاص على موقع تطبيق السناب شات لاقى رواجاً والكثير من التعليقات الجميلة لعفويتها وطرافتها إذ رقصت على أنغام أغنية خليجية بطريقة مرحة وسط ضحكات زوجها لتحصد الكثير من التعليقات ويتمنى لها جمهورها دوام الفرح والسعادة.
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