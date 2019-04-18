سلمان خان يطلق أحدث بوسترات «Bharat»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

العديد من العلامات التي تُبيّن الشعور بالكيمياء بدأنا في ملاحظتها تظهر على النجمين سلمان خان وكاترينا كايف، حيث أصبح الجمهور ينتظرهما في أي فيلم جديد بفارغ الصبر، وكلما وصل هذا الزوج إلى الشاشة الفضية، يكون أمر فارقًا في شباك التذاكر.

يعد Bharat واحدًا من أكثر الأفلام المرتقبة لهذا العام، حيث يستعد الجمهور لاستقباله في 24 أبريل 2019، بعد الكثير من الإثارة.

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في وقت سابق، شارك فريق العمل، بوستر جديد من الفيلم، وقد شارك الفريق بنشاط وراء الكواليس من خلال الحرص على نشر الصور ومقاطع الفيديو من مجموعات الفيلم، “بهارات” هو تعاون ظفر الثالث مع سلمان بعد فيلم “سلطان” لعام 2016 و”تايجر زندا هاي” الأخير.

سيُشاهد نجم “Dabangg” وهو يتمتع بخمس إطلالات مختلفة تمتد لأكثر من 60 عامًا، بما في ذلك الجزء الحاسم الذي سيعرض الممثل في أواخر العشرينيات من عمره، ويبدو أصغر وأكثر شبابًا.

قام سلمان خان في 15 أبريل على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Twitter لمشاركة صورة لشخصيته وهو كبير السن من الفيلم.

يشار إلى أنّ الفيلم يروي قصة درامية حصلت في كوريا الجنوبية، ويشارك سلمان البطولة كل من كاترينا كايف وغيرهما من النجوم، ويساعد سلمان في إنتاجه مجموعة كبيرة من المنتجين.